Exposition aux ondes (DAS) des smartphones : forte hausse des contrôles par l’ANFR, rien à signaler en 5G

Avant d’entrer dans les détails des mesures, une précision importante : il s’agit des « téléphones prélevés en 2021 et qui se sont révélés conformes et d’autre part les téléphones non conformes dont la fin de procédure est intervenue en 2021 », mais qui ont donc pu être prélevés les années précédentes.

Des téléphones ont aussi pu être testés en 2021, mais la procédure ne s’est terminée qu’en 2022 où elle est encore en cours, ils ne sont alors pas comptabilisés dans ce bilan. C’est par exemple le cas du Samsung Galaxy Z Flip contrôle en 2021, mais mis en conformité en 2022 seulement.

L’ANFR ne communique pour rappel qu’une fois la procédure terminée, généralement avec une mise à jour et plus rarement un retrait.

141 téléphones testés, 3 non-conformités

Dans tous les cas, 141 smartphones contrôlés est une belle augmentation par rapport à 2020 où le DAS de 95 smartphones avaient été vérifiés. Et c’est encore plus si on compare aux années précédentes : 74 en 2019, 68 en 2018, 69 en 2017. On est donc quasiment à fois deux par rapport à 2019.

Pour rappel, le gouvernement publiait fin 2019 quatre actions afin de « limiter l’exposition aux émissions de certains téléphones mobiles et mieux informer le public ». L’une d’elles concernait directement l’ANFR avec une intensification de 30 % des contrôles attendue pour 2020. Cette hausse de 30 % a bien eu lieu en 2020 (74 à 95 téléphones), mais surtout le rythme s’est même accéléré en 2021 avec une nouvelle augmentation des contrôles de près de 50 %.

Les téléphones, choisis par l’ANFR suivant ses propres critères, comprennent à la fois des terminaux de nouveaux acteurs et de fabricants occupant d’importantes parts de marché. Pour chaque appareil, trois types de DAS peuvent être vérifiés par l’ANFR, avec un protocole de mesure et des valeurs limites bien précises suivant les cas.

Trois téléphones ont été épinglés pour dépassement de DAS en 2021. Les fabricants ont déployé une mise à jour, dont l’efficacité a été testée par l’Agence nationale des fréquences :

DAS tête : circulez, il n’y a rien à voir