5G Advanced, 5.5G ou Release 18 de la 3GPP : une « évolution majeure » de la 5G

Équipementiers, opérateurs et fabricants parlent de plus en plus de 5G Advanced, mais de quoi s’agit-il exactement ? Dans les grandes lignes, de tenir les promesses initiales de la 5G. Cette technologie promet d’être une rupture, mais qui s’inscrit dans la durée puisqu’elle mettra des années à déployer ses ailes.

Des promesses de la 5G à…

Avant d’explorer les promesses de la 5G Advanced, commençons par jeter un œil dans le rétroviseur. On remonte six ans en arrière, en 2017, quand nous avons publié un long dossier sur la 5G. Pour simplifier, cette technologie promettait de multiplier les débits et la densité de connexion par 10, tout en divisant la latence par un facteur 10 également.

D’autres fonctionnalités étaient mises en avant. On peut ainsi citer le slicing, c’est-à-dire le fait de découper le réseau en tranches afin de proposer des services différenciés. Le network slicing « permet la création de sous-réseaux, sous la forme de tranches de réseau virtuelles (dénommées slices), positionnés au-dessus d’une infrastructure physique », explique l’Arcep.

Pour rappel, il s’agit de permettre de favoriser par exemple la latence (pour des voitures autonomes ou des opérations chirurgicales à distance) ou le débit (pour du streaming) selon les besoins. Le régulateur des télécoms rappelle d’ailleurs que « le network slicing n'est pas incompatible par nature avec le règlement internet ouvert [neutralité du Net, ndlr] ». Il a publié une bande-dessinés sur ce sujet.

…la réalité commerciale actuelle

Dans la pratique, la 5G que proposent actuellement les opérateurs est encore loin d'être au niveau des promesses initiales. Niveau débit, avec la bande des 3,5 GHz, les opérateurs français proposent un peu plus de 2 Gb/s théorique en download (en agrégeant toutes les bandes disponibles), contre un peu plus de 100 Mb/s en upload.

D’ailleurs, il s’agit pour le moment de 5G NSA (Non StandAlone) fonctionnant sur un cœur de réseau en 4G ; la 5G SA (StandAlone, capable de fonctionner « seule ») commence à arriver doucement dans certains pays. Chez Orange par exemple, 2023 est une année charnière pour le lancement de la 5G SA.

En 4G(+), les opérateurs se battaient il y a quelques années aux alentours du Gb/s. On est donc loin de faire x10 avec la 5G… mais cela n’empêche pas certains d’en parler quand même. C’est le cas de SFR : « La 5G en bande 3.5 GHz peut aller jusqu'à 10 fois plus vite que la 4G⁽¹⁾ ». La note renvoi à une précision : « 4G avec débit descendant maximum théorique de 196 Mbit/s (fréquence 1800 MHz) et jusqu'à 2 Gbit/s pour la 5G en bande 3.5 GHz (association des fréquences 4G et 5G dans les zones couvertes) ».

Sur la même page pourtant, l’opérateur à la marque rouge affirme proposer « un débit descendant 4G+ jusqu'à 500 Mb/s »… alors qu’en 2017 il parlait déjà de Gb/s pour la 4G+ mais à cette époque les démonstrations SFR en 5G étaient à 70 Gb/s. Bref, rien de neuf sous le Soleil : les opérateurs dénigraient déjà leurs réseaux 3G+ lorsqu’il s’agissait de mettre en avant la 4G.

Mais alors, c’est quoi la 5G Advanced ?