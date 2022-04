De la 5G à la 6G : révolution des ondes millimétriques et des surfaces intelligentes

La 5G dont nous disposons actuellement n'est qu'une partie de ce que proposera à terme cette nouvelle technologie. Les ondes millimétriques (26 GHz) ouvriront de nouvelles perspectives. La 6G ira encore plus loin avec l'usage de « surfaces intelligentes reconfigurables » et un « meilleur suivi de l’utilisateur mobile ».

La 5G prend ses aises un peu partout dans le monde, et notamment en France puisque le déploiement a déjà commencé depuis plus d'un an. Nous sommes encore qu'au début puisqu'on est sur de la 5G NSA (Non Standalone), c'est-à-dire avec un cœur de réseau toujours en 4G.

Dans les laboratoires, la 6G se prépare activement, parfois depuis déjà plusieurs années. L'Europe n'est pas en reste avec les projets de recherche Hexa-X et ceux de la 5G PPP (5G Infrastructure Public Private Partnership). En France, Orange et le CEA-LETI sont actifs sur le sujet.

La 5G pas encore totalement exploitée... qu'attendre de la 6G ?