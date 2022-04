Déploiement de la 5G en France : le bilan des quatre opérateurs

L’Arcep a enfin mis à jour son observatoire du déploiement de la 5G. Free arrive en tête sur le nombre de sites, mais se place dernier sur ceux à 3,5 GHz, la bande au cœur de la 5G car permettant des débits plus importants. Les opérateurs continuent de monter le débit de leurs sites, qui sont désormais 70 % à 240 Mb/s minimum.

Avant le lancement commercial de la 5G en France, l’Arcep avait expliqué qu’elle reprenait la main sur la publication des observatoires du déploiement. Il revient ainsi au régulateur des télécoms de publier l’observatoire des sites commercialement ouverts, tandis que l‘ANFR garde celui des autorisations et des sites techniquement opérationnels.

L’Arcep divise son rythme par trois

L’Arcep était réactive au début avec un bilan publié tous les mois (mi-février pour les chiffres de janvier, mi-mars pour ceux de février, etc.), soit la même temporalité que l’observatoire de l’ANFR. Mais là le rythme s’est ralenti à partir de l’été dernier. Il n‘y a pas eu d’observatoire sur les déploiements de juillet et d’aout, tandis que les données du mois de mai ont été mises en ligne… le 7 octobre. Il a fallu attendre le 16 décembre pour avoir celles du troisième trimestre.

Le gendarme des télécoms nous a confirmé ce changement important de temporalité, sans davantage de précision : « Le rythme de publication initialement mensuel est trimestriel depuis la publication des données du deuxième trimestre 2021 en octobre 2021, nous devrions publier fin mars le quatrième 2021 ». C’est désormais le cas.

Il est donc dommage de perdre la granularité mensuelle et d’avoir un délai aussi important pour la mise en ligne de l’observatoire. De deux/trois semaines au début, on est désormais à trois mois de latence… Nous avons quoi qu’il en soit compilé les nouvelles données de l’Arcep dans un tableau récapitulatif afin de suivre le déploiement des uns et des autres.

Free à presque autant de sites 5G que les trois autres réunis…