Qualité des services mobiles : Orange en tête, la 5G Free à la ramasse sur les débits

L’Arcep vient de mettre en ligne les résultats de sa 22e « enquête annuelle d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains ». Nouveauté de cette année : la 5G prend place aux côtés des 2G, 3G et 4G dans certains indicateurs. Au total, ce sont pas moins d’un million de mesures qui ont été effectuées.

« L’enquête a porté sur les services mobiles les plus répandus : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Les tests réalisés visent à évaluer la performance des réseaux des opérateurs, de manière strictement comparable, et dans des conditions d’usages diversifiées », explique le régulateur.

C’est l’occasion d’avoir un comparatif indépendant des performances des quatre opérateurs. Le constat global est sans appel et va dans le bon sens : si les indicateurs sur les SMS et les appels sont comparables à ceux de 2020, « la qualité des services de l’Internet mobile ("mesures data") s’améliore nettement pour tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones : rurales, intermédiaires et denses »… Reste le cas bien particulier de Free Mobile et sa 5G.

Internet : Orange en tête, Free Mobile 2e en zones rurales