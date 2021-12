6G, Wi-Fi 7, satellites… : les enjeux de la conférence mondiale des radiocommunications

Les conférences mondiales des radiocommunications (CMR) sont des événements incontournables pour tout ce qui touche à la gestion des fréquences au niveau mondial. C’est notamment le cas de la téléphonie mobile évidemment, mais les sujets abordés sont beaucoup plus vastes. Elles ont lieu tous les trois à quatre ans. La dernière s’est déroulée en 2019, la prochaine aura lieu en 2023, d’où son nom : CMR-23.

Ces conférences « ont pour tâche d'examiner et, s'il y a lieu, de réviser le Règlement des radiocommunications, traité international régissant l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires », explique l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Le fonctionnement de ces réunions est balisé, avec de longues séances de préparation en amont : « Les modifications du Règlement sont apportées en fonction de l'ordre du jour adopté par le Conseil de l'UIT, compte tenu des recommandations formulées par les conférences mondiales des radiocommunications précédentes ».

En France, c’est l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qui est chargée de la gestion du spectre des fréquences, elle est donc fortement investie dans les conférences mondiales des radiocommunications. Afin de préparer le terrain, l’ANFR propose une analyse de certains points qui seront officiellement abordés dans deux ans.

Bande 4,8 - 4,99 GHz et téléphonie mobile