TF1 Premium : le groupe répond à Canal+, Free et Orange menacent, l'Arcep s'en mêle

Les réactions se multiplient dans le conflit opposant Canal+ à TF1. Ainsi, le PDG de la filiale de Bouygues est monté au créneau alors que Free et Orange le menacent d'une coupure. Le président de l'Arcep a aussi livré son avis, tandis que le Ministère de la Culture fait le dos rond.

Dans le conflit qui oppose TF1 à ses distributeurs, les choses se compliquent. Cela fait maintenant deux ans que le groupe cherche à proposer à ses partenaires une offre « Premium » comprenant l'accès à ses chaînes, accessibles gratuitement via la TNT, et un ensemble de service comme le start over, un flux 4K, un replay plus long, etc.

TF1 Premium, un peu trop pour certains

L'objectif affiché était de récolter 100 millions d'euros, mais pour le moment seuls Bouygues Telecom et SFR ont signé. Le premier appartient au même groupe (Bouygues), le second aurait sauté le pas à la faveur d'une reprise de ses chaînes par Bouygues Telecom. Un échange de bons procédés permettant à chacun de faire pression sur les autres distributeurs.

Mais depuis février, c'est la guerre ouverte avec Orange, Canal+ et Free, qui jugent la proposition de TF1 trop coûteuse par rapport à ce qui leur est proposé. Leurs contrats de distribution, dénoncés par la filiale de Bouygues en avril 2017, se terminaient respectivement le 31 janvier, 28 février pour les deux premiers et le 31 mars 2018 pour le dernier.

Chez Orange l'accès à MyTF1 n'est plus disponible sur les Livebox depuis un mois, mais le FAI n'a pas coupé le signal en direct de TF1. Il a préféré supprimer ses campagnes publicitaires à venir sur les chaînes de son « opposant ». Canal+ a de son côté sauté le pas dans la nuit de jeudi à vendredi et coupé le flux en direct comme le replay, le tout accompagné d'une assignation au Tribunal de commerce de Paris. Free a clairement annoncé que lui aussi pourrait tout couper.

Car une échéance importante approche : la coupe du monde de football de Russie qui commence le 14 juin. Les choses s'accélèrent donc sérieusement, chacun montrant ses muscles et son impact potentiel sur l'autre, quitte à pénaliser les téléspectateurs le temps de la négociation. Heureusement, ces derniers ne sont pas sans solutions.

Canal+ reste ferme : « TF1 se pensait tout puissant »