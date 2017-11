Altice (SFR) et TF1 trouvent un accord : offre Premium, nouvelle chaîne et services publicitaires

Après plusieurs mois de bras de fer, Altice et TF1 ont finalement réussi à s'entendre, et ce sur de nombreux points. Outre la reprise de MyTF1 par SFR, il est question de services, d'une nouvelle chaîne et d'un partenariat au niveau publicitaire.

Depuis de nombreux mois, TF1 essaie de se rapprocher des opérateurs afin de leur proposer son offre « Premium » intégrant son replay et de nombreux services. Face au manque de volonté de ces derniers, la chaîne a commencé à lancer des ultimatums, menaçant de se retirer de leurs offres.

Une première action a été menée cet été auprès de SFR, qui ne pouvait plus proposer TF1, HD1, LCI, NT1 ou TMC. Chaque groupe promettait alors à l'autre un enfer juridique, des propos qui sont souvent le point de départ d'une négociation.

Et comme l'on pouvait s'y attendre, un accord a finalement été trouvé. Hier soir, dans un communiqué de presse conjoint, les groupes TF1 et Altice (à qui appartient SFR) ont annoncé la signature d'un « accord de distribution innovant », le premier en tous cas à intégrer l'offre TF1 Premium et des services complémentaires.