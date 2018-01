Audiovisuel public : Macron promet un projet de loi « avant la fin de l’année »

Le chef de l’État a annoncé hier que le gouvernement engagerait la réforme de l’audiovisuel public dès 2018. Emmanuel Macron s'est cependant bien gardé d'évoquer le délicat sujet de la redevance TV.

« Parce que le secteur des médias évolue profondément et rapidement, parce qu’il se fonde aujourd’hui sur un usage renouvelé des images, des textes et des sons, parce que les organisations que nous avons historiquement retenues ne sont sans doute ni adaptées à notre présent, encore moins notre futur, il importe de revoir en profondeur et de manière très dépassionnée la grammaire et les règles de l’audiovisuel public. » Le président de la République a profité de ses vœux à la presse, mercredi 3 janvier, pour confirmer ses projets de réforme concernant les chaînes et radios publiques (France 2, Arte, France Inter, TV5 Monde...).

Aux yeux d’Emmanuel Macron, le service public doit « travailler sur les contenus et sur les usages », afin qu'il puisse notamment « s’adresser à tous ».

Des propositions attendues pour la fin du premier trimestre