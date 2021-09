Entrée en bourse d'OVHcloud : ce que nous apprend le document d'enregistrement (1/x)

Créée en 1999, « On Vous Héberge », devenue depuis OVHcloud, est l'un des leaders européens du cloud avec un chiffre d'affaires attendu de 655 millions d'euros pour l'exercice clos en août 2021. La société veut encore aller plus loin en entrant en bourse. Un exercice qui l'oblige à une certaine transparence.

Il y a 5 ans, les fonds KKR et TowerBrook entraient au capital d'OVHcloud pour 250 millions d'euros afin d'accélérer le développement de l'hébergeur français, tant au niveau de ses services qu'à l'international. Depuis, on se demandait quelle serait la prochaine étape : un autre tour de table ou une entrée en bourse ?

OVHcloud à l'assaut de la bourse

Après de longs mois d'hésitation, la réponse a été donnée en mars dernier avec l'annonce de la préparation à une éventuelle entrée en bourse. En juin, on avait la confirmation que la cotation se ferait sur Euronext Paris. Un processus long et complexe, retardé par l'incendie de Strasbourg survenu début mars.

Cela doit permettre au groupe d'ouvrir un peu plus son capital, avec une limite : la famille Klaba restera majoritaire et gardera donc le contrôle. Mais elle est désormais obligée à une certaine transparence sur ses chiffres et sa stratégie. Un exercice qui devra se faire avec des points réguliers, en respectant les règles du marché.

Première grande étape : son document d'enregistrement auprès de l'AMF qui vient d'être publié. Plus de 300 pages de détails sur ses intentions, ses résultats, ses choix et ses risques. Nous l'avons décortiqué pour vous.

À qui appartient OVHcloud ?