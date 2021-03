La décision est prise : OVHcloud se prépare à une éventuelle introduction en bourse

Mais son potentiel était plus limité. Sans parler des investisseurs tels que KKR et TowerBrook Capital , présents depuis 2016, qui peuvent espérer réaliser une plus-value à l'occasion d'une introduction en bourse.

« C'est n'est pas un choix anodin pour la gouvernance », confie-t-on chez OVHcloud, pour expliquer le temps qu'il aura fallu pour simplement décider de privilégier une voie à suivre. Car aujourd'hui, ce n'est pas l'annonce du début du processus de l'IPO, seulement de se « préparer à une éventuelle introduction en bourse ».

Garder la majorité malgré l'IPO

« Cette opération, si elle devait se concrétiser, permettrait au groupe d’accélérer ses investissements et d’accroitre sa visibilité et son attractivité afin de proposer un cloud ouvert, réversible et transparent. Quelle que soit l’issue de cette opération, Octave Klaba et sa famille resteraient actionnaires majoritaires ». Une précision qui n'a rien d'anodin.

Car l'équilibre trouvé semble résider sur ce point en particulier : même si une part plus grande du capital sera ouvert, la majorité restera sous le contrôle des Klaba. Reste maintenant à attendre que le (long) processus s'amorce réellement. Ainsi, si introduction en bourse il y a, elle devrait nécessiter encore plusieurs mois de travail.