Incendie OVHcloud à Strasbourg : le feu est maitrisé, les dégâts importants

La situation semble donc être en train de se régler. Les heures et jours à venir vont être pour les équipes d'OVHcloud l'occasion de chercher à comprendre comment un incident d'une telle ampleur a pu se produire malgré les sécurités mises en œuvre et éviter que cela puisse arriver dans les autres datacenters du groupe. Pour rappel, c'était déjà le site de Strasbourg qui avait été touché par une grosse panne d'alimentation fin 2017.

Cette fois, l'incident intervient alors que la société venait d'annoncer sa certification ISO 27001 et ISO 27701 en matière de sécurité et le début de l'évaluation d'une possible introduction en bourse. OVHcloud devra ainsi également se demander quel aurait été l'impact économique d'une telle annonce sur les marchés.

L'entreprise nous a fait parvenir le communiqué suivant :

« Ce mercredi 10 mars 2021, à 00h47, un incendie s’est déclaré dans une salle d’un de nos 4 datacentres strasbourgeois, SBG2. Nous précisons que le site ne fait pas l’objet d’une classification seveso. Les pompiers sont immédiatement intervenus sur site afin de protéger les équipes et limiter la progression de l’incendie. Ils ont ainsi procédé à l’isolation complète du site et de son périmètre dès 2h54.

À 4h09, le feu a détruit SBG2 et continuait de présenter des risques pour les datacentres voisins jusqu'à ce que les pompiers prennent le contrôle complet de l’incendie. Depuis 5h30, le site est inaccessible à nos équipes pour des raisons évidentes de sécurité, sous le pilotage de la préfecture. L’incendie est désormais circonscrit.



Nous sommes soulagés qu’aucun blessé ne soit à déplorer, ni parmi nos équipes ni parmi les pompiers et les services de la préfecture que nous remercions pour leur mobilisation exemplaire à nos côtés.



Grâce à notre parc opérationnel de 15 datacentres en Europe, nos équipes techniques et commerciales sont pleinement investies pour accompagner nos clients, mettre en œuvre des solutions et pallier l’indisponibilité de notre site strasbourgeois.



Notre mission est d’offrir à nos clients une qualité de services optimale pour accompagner leurs activités en ligne et nous savons l’importance cruciale que cela revêt pour eux. Nous leur présentons nos plus sincères excuses pour les difficultés que cet incendie leur cause. Nous nous engageons ainsi à communiquer avec la plus grande transparence sur ses causes et ses impacts.

Nous sommes actuellement en train d’évaluer l’impact de cet incident et communiquerons dès que possible avec la plus grande transparence sur l’avancée de nos analyses et la mise en œuvre de solutions.

Tous nos canaux de communication, à commencer par notre plateforme de suivi d’incidents (travaux.ovh.com), sont accessibles pour vous tenir informés en temps réel sur l’évolution de la situation. »