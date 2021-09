OVHcloud obtient 58 millions d'euros de ses assureurs et « fait le premier pas vers son introduction en Bourse »

L'hébergeur a multiplié les annonces et initiatives ces derniers mois, malgré l'incendie de son site de Strasbourg, espérant que cette ouverture de son capital se passera bien.

La société « entend réaliser une augmentation de capital d’un montant pouvant aller jusqu’à 400 millions d'euros par l’émission d’actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’offre ». Elle précise que les actionnaires « qui ont accompagné la croissance du Groupe depuis 2016, ont informé la Société de leur intention de céder une partie de leurs titres existants, tout en conservant une position importante au capital », sans plus de précisions.

Pour 2021, son chiffre d'affaires (CA) devrait s'établir entre 655 et 665 millions d’euros, « prenant en compte un impact de 28,1 millions d’euros lié à l’incident de Strasbourg. La marge d’EBITDA ajusté est estimée entre 38 et 40 % et la marge d’EBITDA courant est estimée entre 35 et 37 % ».

En 2022, le CA « devrait progresser de 10 à 15 % [...] À horizon 2025, OVHcloud ambitionne de porter la croissance organique de son chiffre d'affaires aux environs de 25 % par an » grâce à l'explosion de la demande sur ses différents marchés.

L'hébergeur « annonce aujourd’hui l’approbation de son Document d’Enregistrement le 17 septembre 2021 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro I.21-052 ».

Une étape présentée comme la première dans le long chemin qui l'attend avant son introduction sur Euronext Paris. « La réalisation de l'introduction en Bourse est soumise à l’approbation par l'AMF d’un Prospectus, ainsi qu'à des conditions de marché favorables » précise le communiqué.

On apprend au passage qu'en août 2021, la société a obtenu « l’engagement de ses assureurs à lui verser, avant fin septembre 2021, une somme de 58 millions d’euros au titre de la couverture des conséquences de l'incendie ».