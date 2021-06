OVHcloud prépare sa cotation sur Euronext et livre quelques chiffres

On sait depuis quelques semaines que l'entrée en bourse de l'hébergeur est en préparation, la famille Klaba souhaitant néanmoins garder la majorité des parts. Après l'incendie de Strasbourg, on se doutait néanmoins que l'opération prendrait un peu de temps.

L'entreprise annonce ce matin que sa cotation se fera à la bourse de Paris, sur Euronext. Elle en profite pour indiquer que son chiffre d'affaires « a atteint 632 millions d'euros, pour un EBITDA courant de 255 millions d'euros. Le Groupe a également poursuivi avec succès sa stratégie d’expansion mondiale avec 50 % du chiffre d’affaires réalisé hors de France en 2020 ».

L'information avait été publiée dès ce week-end par nos confrères du Journal du Dimanche. Il faut dire que l'enjeu est aussi politique, Cédric O cherchant à multiplier les bonnes nouvelles économiques, alors que VivaTech ouvrira ses portes cette semaine, à quelques jours d'enjeux électoraux. L'annonce d'OVHcloud intervient ainsi juste après celle de l'entrée en bourse de Believe, également sur Euronext.

Le salon organisé par LVMH et Publicis devrait d'ailleurs faire l'objet de conférences et d'annonces autour de l'initiative Scale-Up Europe portée par l'Élysée et Cédric O, qui veut une émulation positive au sein de l'écosystème. Il faut donc éviter toute contestation, notamment après l'épisode malheureux du « Cloud de confiance ».