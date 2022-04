Emmanuel Macron et les autres multirécidivistes de la guerre contre « l’anonymat »

Emmanuel Macron, lors d’une interview accordée au Point, publiée ce mardi 12 avril assure que « dans une société démocratique, il ne devrait pas y avoir d'anonymat. On ne peut pas se promener encagoulé dans la rue. Sur Internet, les gens s'autorisent, car ils sont encagoulés derrière un pseudo, à dire les pires abjections ».

Une nouvelle fois le président de la République, aujourd’hui candidat à sa réélection, revient à la charge contre « l’anonymat » en ligne, qu’il mélange allègrement avec le pseudonymat, entretenant la confusion sur le sujet.

Si le premier empêche de remonter à l’origine de l’internaute derrière le clavier, le second se contente d’imposer un voile sur l’identité que peuvent lever les autorités judiciaires, en réclamant les adresses IP au prestataire, puis l'identification de cette adresse auprès des fournisseurs d'accès.

Ce n’est pas la première, ni sans doute la dernière fois, que le sujet revient sur la scène politico-médiatique du PHIF, la Petite Histoire de l’Internet Français. En mai 2010, le sénateur Jean-Louis Masson déposait ainsi une proposition de loi « tendant à faciliter l'identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier des blogueurs professionnels et non professionnels ».

L’élu soutenait que « compte tenu de la multiplication des sites et des propos litigieux qu'ils peuvent contenir, il apparait de plus en plus nécessaire de faciliter l'exercice concret du droit de réponse des personnes nommément mises en cause par des auteurs anonymes ». Et celui-ci d’imaginer l’obligation pour les blogueurs de révéler leur vraie identité, à l’instar des éditeurs de sites professionnels.

Le texte était resté dans les tiroirs du Sénat, où il croupit depuis parmi d’autres suggestions du même niveau. Le début d'une longue série.

« Comme va le faire la Chine »