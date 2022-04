Numérique : comparer les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen

Macron vs Le Pen. Voilà donc le match qui se déroulera sur le ring du second tour de la présidentielle, après un premier tour où Jean-Luc Mélenchon est passé à tout près de la seconde place. Retour sur le volet numérique dans les programmes des deux prétendants à l’investiture suprême.

Les deux candidats ont respectivement engrangé 27,84 et 23,15 % des voix, en suffrages exprimés, selon les données mises à jour par le ministère de l’Intérieur. Les résultats définitifs seront officialisés mercredi par le Conseil constitutionnel. En attendant, l’un et l’autre ont dévoilé leur programme avant ce premier tour. Quel est le volet numérique de leur programme ?

Éducation : de l’école au contrôle parental

Dans son projet présidentiel, Emmanuel Macron n’hésite pas à conjuguer au futur des dispositions déjà adoptées.

Il promet par exemple « un contrôle parental des écrans des enfants systématiquement proposé à l’installation, afin de limiter leur accès aux réseaux sociaux ».

Seul hic, cette proposition n’est en rien neuve puisqu’elle est devenue loi, pas plus tard que le 2 mars au Journal officiel. Le texte d’origine LREM attend le feu vert, ou plus exactement l’absence d’opposition de la Commission européenne au plus tard le 23 mai 2022.

Pour les jeunes, Parcoursup, plateforme centralisant les vœux des futurs étudiants, sera rendue « plus prévisible en donnant les résultats précis des années précédentes et en accompagnant mieux les familles ». Une réforme en somme, alors qu’en comparaison, Jean-Luc Mélenchon souhaitait « garantir à tous les bacheliers l’accès sans sélection à la formation de leur choix en démantelant le système Parcoursup »

L’enseignement « du code informatique et des usages numériques » sera généralisé à partir de la 5e, au collège. « Il faut mettre l’apprentissage des savoirs numériques au cœur de l’école » a esquissé Emmanuel Macron, lors de son discours à Poissy. Le sujet était cependant déjà dans la boucle, notamment en 2014 à l’initiative de Benoit Hamon, sans évoquer l’expérience passée du B2I ou les mesures « techs » du Code de l’Éducation .

Relevons que des députés LREM avaient envisagé un permis Internet pour les jeunes. « Dès le plus jeune âge, les enfants doivent être sensibilisés aux bons usages d'internet et aux dérives liées aux réseaux sociaux et à l’enfermement algorithmique » avait commenté Laetitia Avia sur Twitter, l’an passé. L’initiative n’a pas été reprise par le président candidat.

Dans son programme, réparti en plusieurs livrets, Marine Le Pen promet, sans grand détail, « un accroissement de nos capacités de formation au numérique, tant dans les filières de pointe que dans l’initiation ».

Dans le chapitre réservé à la protection de l’enfance, elle mise également sur le contrôle parental. Grande différence avec le projet d’Emmanuel Macron : les écrans connectés intégreraient « par défaut un contrôle actif des contenus explicites ». Le contrôle parental serait donc activé par défaut. Et la mesure pèserait aussi sur les épaules des FAI, contrairement à la loi d’origine LREM. Pour contrôler l’âge en ligne, elle suggère la piste de « l’obligation de renseigner un numéro de carte bancaire », sachant que des mineurs peuvent être détenteurs d’un tel moyen de paiement.

Dans son livret dédié à l’éducation, la candidate entend aussi généraliser « la vidéoprotection dans tous les établissements du secondaire, en priorisant les réseaux d’éducation prioritaire ». Ainsi, assure-t-elle, « aucun acte de violence, qu’il soit commis contre d’autres élèves ou contre des membres du corps éducatif, ne devra rester impuni faute de preuves ».

À votre Santé