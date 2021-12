Le concours Lépine des amendements et autres propositions ou projets de loi est un puits sans fond. La volonté de se démarquer coûte que coûte des autres élus, l’influence des lobbyistes, quand ce n’est pas l’ignorance du secteur des nouvelles technologies, le tout couplé à une grande naïveté. Difficile d’identifier toutes les causes entre le cheminement entre d’une idée et le dépôt d’un texte.

La fiscalité, dont la taxe sur les emails

Dans ce panorama, vaste sans être exhaustif, le terrain de la fiscalité a de tout temps inspiré sénateurs et députés. Retour à 2006. Alors qu’il était chargé d’un rapport au Parlement européen sur la réforme du financement du budget de l’Union, Alain Lamassoure (UMP) suggère très sérieusement une taxe de 1,5 et 0,00001 centime respectivement pour chaque SMS ou mail envoyé depuis le territoire de la communauté.

L’argument, sous forme de question : « Si le développement des échanges crée de la richesse nouvelle dans le cadre national, européen ou mondial, tout en suscitant des problèmes nouveaux, n’y a-t-il pas une logique à prélever une petite partie de ce supplément de richesses pour financer la solution à ces problèmes ? ».

Dans un courrier (non taxé) qu’il nous avait adressé, il insistait en ce sens : « une économie désormais largement fondée sur une explosion d’échanges de toute nature, créateurs de valeur dans un cadre ignorant les frontières nationales, peut-elle générer des ressources fiscales qui permettraient de réduire, en contrepartie, ceux des impôts actuels qui pénalisent l’investissement et l’emploi ? ». Son droit de timbre sur les échanges électroniques a depuis été égaré dans les oubliettes de l’histoire parlementaire. Ou presque.