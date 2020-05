Build 2020 : WSL 2 gèrera les GPU et les interfaces Linux, Terminal 1.0, WinGet en preview

Bien qu'organisée en ligne, cette édition 2020 de la Build « envoie du lourd ». Ne serait-ce que pour le sous-système Linux et les outils annexes consacrés aux développeurs, les nouveautés sont aussi importantes que nombreuses. Un véritable gestionnaire de paquets est même au programme !

Avec l'intégration d'un bash via différentes distributions puis d'un noyau Linux complet dans Windows 10, Microsoft lançait une petite révolution. L'entreprise qui avait passé des années à combattre l'open source a, sous la direction de Satya Nadella, complètement revu sa position en allant toujours plus loin... jusqu'à s'en payer des tranches.

Derniers exemples en date : le rachat de GitHub, toujours indépendant mais de plus en plus intégré aux produits maison... ou de npm, gestionnaire de paquets JavaScript. Vu le niveau des rapprochements avec Canonical ces dernières années, certains se demandent d'ailleurs si ce n'est pas le prochain sur la liste.

Lors de la Build 2020, Linux était à nouveau à l'honneur, et pas qu'un peu. Car Microsoft s'inspire de plus en plus de ce qui fait l'intérêt et la force des grandes distributions, tout en permettant l'utilisation de ces systèmes sans jamais avoir à quitter le sien. Objectif : faire de Windows 10 l'OS à tout faire des développeurs.

CUDA et DirectML dans WSL 2