C# 9.0 : de nombreuses nouveautés, souvent inspirées de la programmation fonctionnelle

Avant de plonger dans les nouveautés annoncées récemment par Microsoft pour Azure, voici un détour par C#, dont la version 9.0 a été lancée durant la conférence Build. Les nouveautés sont nombreuses, aussi bien pour la pratique usuelle que dans des cas beaucoup plus spécifiques.

Le C# reste aujourd'hui le langage fétiche de Microsoft. Il s'agit pour rappel d'un dérivé du C++, mais de plus haut niveau, puisqu'il reprenait initialement nombre de concepts de Java.

L'éditeur en assure toujours autant la promotion, puisqu'il peut servir aussi bien au développement d'applications natives et .NET que de pages web via ASP.NET. Aussi l'arrivée d'une nouvelle version majeure est-elle toujours un évènement, surtout dans le contexte d'une conférence dédiée aux développeurs.

Comme les connaisseurs pourront s'en apercevoir, beaucoup des apports de C# 9, qui arrive un peu plus d'un an après la version 8, ont trait à la programmation fonctionnelle et sont en fait directement inspirés de F#. Au point que l'on peut se demander aujourd'hui si ce dernier ne sert tout simplement pas de laboratoire d'essai à C#.

Place aux propriétés Init-only