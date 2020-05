Build 2020 : au sein de Microsoft 365, Teams reste la star

Dans le cadre cette Build 2020 entièrement virtuelle, le petit « préféré » de Microsoft ne cache plus son rôle proéminent. Teams est placé au cœur de l'offre du géant, et presque aucun nouveau service annoncé ne l'est sans son intégration.

La conférence Build est toujours l’occasion pour Microsoft d’annoncer ses nouveautés à venir pour tout ce qui touche de près ou de loin à son offre bureautique. Ne l’appelez d’ailleurs plus Office 365, puisque le bouquet de services a été renommé Microsoft 365 il y a deux mois, et a commencé à recevoir en avril les nouveautés promises lors de l’annonce.

L'édition 2020 permet de découvrir la feuille de route pour les mois à venir. Certaines informations sont des reprises de ce qui a déjà été annoncé, comme une transformation de Teams pour l’adapter aussi bien au grand public qu’aux professionnels, au point que l’on peut se demander maintenant si Skype n’est pas condamné à plus ou moins long terme.

Mais que les clients se « rassurent », Teams reste clairement un outil orienté entreprises. Les annonces le montrent.

Notre dossier sur la Build 2020 de Microsoft :

