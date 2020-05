Build 2020 : Reunion d'UWP et Win32, Visual Studio, Live Share et Codespaces

La Build 2020 a, comme chaque année, été l'occasion de nombreuses nouveautés à tous les niveaux : développement, futur des applications Windows, Azure, machine learning, Microsoft 365 sont au programme. Voici un tour d'horizon de celles concernant directement les développeurs et l'environnement Windows 10.

La conférence Build de cette année est particulièrement touffue en nouveautés. Comme on a déjà pu le voir pour WSL 2, l'intégration du GPU et plus particulièrement de ceux de NVIDIA et le Terminal, Microsoft tire dans toutes les directions dans un domaine où l’entreprise concentre ses forces vives : le développement. Et l’open source y joue un rôle important.

Les annonces pour les développeurs sont donc particulièrement nombreuses, tant autour de Visual Studio que des différentes briques proposées. C’est particulièrement le cas pour le rapprochement entre UWP (Universel Windows Platform) et Win32, un mariage forcé dont l’éditeur semble enfin voir le bout, avec une vision cohérente.

D'autres articles viendront évoquer les évolutions de Microsoft 365 puis d'Azure et le machine learning.

Notre dossier sur la Build 2020 de Microsoft :

WSL 2 gèrera les GPU et les interfaces Linux, Terminal 1.0, WinGet en preview

Reunion d'UWP et Win32, Visual Studio, Live Share et Codespaces

Le projet Reunion : rapprochement d’UWP et Win32