Office 365 devient Microsoft 365 : l'assaut des services, Teams pour le grand public

Microsoft a publié hier soir une série d'annonces qui, initialement, auraient dû être faites durant un évènement presse. L'éditeur y dévoile une série d'évolutions pour son abonnement bureautique, pour en élargir le périmètre. Il veut même étendre celui de Teams, qui sera proposé gratuitement au grand public après s'être focalisé sur les professionnels.

Pandémie de Covid-19 oblige, de nombreux évènements ont dû être annulés ou remaniés en conférences virtuelles. On attendait ainsi une présentation chez Microsoft de plusieurs nouveautés pour ses services cloud. L’éditeur était effectivement au rendez-vous hier soir.

La plupart des annonces sont en lien avec Office 365 qui devient Microsoft 365, un mouvement pressenti de longue date, mais pas nécessairement comme beaucoup l’imaginaient. Car il n’est pas question d’une formule tout-en-un intégrant une licence Windows 10 et commercialisée plus cher, mais d’un renforcement de l’abonnement actuel.

Il recevra donc bientôt plusieurs nouvelles fonctions et applications mobiles. La permutation aura lieu le 21 avril, date à laquelle les mises à jour et nouveautés débarqueront.

D’abord un renforcement de l’offre bureautique

Le simple fait de s’éloigner du nom d’Office dans la nouvelle formule n’est pas anodin. La suite bureautique reste au cœur de l’abonnement, mais Microsoft vise plus large, en réunissant sous une même bannière tout ce qui se rapporte au quotidien et à la famille. Une formule jusqu’ici matérialisée par l'abonnement à 9,99 euros par mois ou 99 euros par an.

Pour ce prix, un utilisateur et cinq autres personnes dans le foyer recevaient tous les avantages d’Office 365, dont la suite complète et les services liés. D’autres bonus étaient présents, comme le passage des espaces de stockage OneDrive à 1 To chacun, 50 Go dans Outlook.com au lieu de 15 Go et l’activation de mesures de sécurité supplémentaires.

Pour un seul utilisateur, l’offre est disponible à 6,99 euros par mois ou 69 euros par an. Tout ce petit monde reste en place, mais Microsoft 365 adjoint d’autres services. Et ils sont nombreux.