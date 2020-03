GitHub (Microsoft) se paie le gestionnaire de paquets npm

GitHub a beau avoir été racheté pour 7,5 milliards de dollars en octobre 2018, l’entité garde une certaine indépendance. Elle vient d’annoncer le rachat de Node Package Manager pour un montant non précisé.

npm est un service particulièrement populaire de distributions de paquets pour applications JavaScript. Selon les propres chiffres fournis par l’éditeur, 75 milliards de paquets sont ainsi distribués chaque mois. La plateforme contient plus de 1,3 million de paquets, pour une communauté de 12 millions de développeurs.

Il faut donc s’attendre à un renforcement des liens entre GitHub et npm. Trois axes ont été définis : construire un registre et une infrastructure fiables, améliorer l’expérience centrale et renforcer les liens avec la communauté.

Par ailleurs, npm reste gratuit. Le support des comptes Pro, Teams et Enterprise sera assuré par le nouveau propriétaire. Il leur sera proposé de convertir leurs paquets npm en GitHub Packages, ce qu’ils pourront refuser.

GitHub organisera dans les jours à venir une session de questions/réponses sur Reddit.