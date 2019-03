Iliad (Free) a perdu 347 000 clients, le FTTH explose, le réseau « prêt pour la 5G »

Free a perdu de nombreux clients sur le fixe et le mobile en 2018. Les revenus en France sont en baisse, mais le groupe signe un bon démarrage en Italie. Iliad met le cap sur le cloud, l'intelligence artificielle et le marché des entreprises. Pour gagner des liquidités, la société cherche à vendre certains sites mobiles.

Après les bons résultats de Bouygues Telecom et d'Orange, ceux d'Iliad (Free) et Altice (SFR) étaient attendus de pied ferme. Le premier vient de mettre en ligne son bilan pour 2018, alors qu'il faudra attendre la fin de la semaine prochaine pour le second.

Inutile de tourner autour du pot : Free a perdu des abonnés tant sur le fixe et le mobile, avec un chiffre d'affaires en baisse en France. Iliad est à nouveau « sauvé » par le lancement de son offre de téléphonie mobile en Italie, lui permettant d'afficher une croissance globale de 0,6 % sur un an.

Baisse du chiffre d'affaires, le mobile limite la casse