Forfaits mobiles : dans la foire des promotions, quelle offre choisir ?

Ces dernières années, on ne peut pas dire que la fidélité soit une valeur très récompensée par les opérateurs de téléphonie mobile. Ainsi, vous avez plutôt intérêt à vous laisser porter au gré des promotions pour faire de substantielles économies, profitant de la procédure de portabilité. Faisons le tour des offres du moment.

La guerre des prix dans la téléphonie mobile est loin d'être terminée, n'en déplaise à certains qui ont maintes fois annoncé sa fin. Si les remises sont toujours aussi nombreuses, elles ont évolué avec des promotions valables au-delà de la première année, moins importantes qu'auparavant.

Bouygues Telecom, Orange et SFR envoient sur le front leurs marques « low cost », respectivement B&You, Sosh et RED by SFR. Sachez qu'il n'y a aucune différence concernant la qualité du réseau entre un opérateur et son offre d'entrée de gamme : la couverture et les débits accessibles sont exactement les mêmes. Les écarts sont plutôt du côté du service client, de la prise en charge dans les boutiques physiques et autres options pouvant être incluses.

La guerre des prix change de forme

Aujourd'hui, le paysage des promotions a donc changé : B&You et Free Mobile par exemple ne descendent plus au ras des pâquerettes comme ils l'ont fait avec des forfaits à entre 1 et 2 euros pour quelques dizaines de Go. Le gros de la guerre se situe désormais entre 9 et 10 euros, même si des forfaits à moins de 5 euros sont toujours proposés.

Les offres « sans limite de durée » continuent d'être une tendance. Avec sa marque RED, SFR était le premier à se lancer dans cette pratique, alors que la règle était alors des promotions pendant un an. Combinées à la surenchère que se livraient les opérateurs l'année dernière, on est tombé à 4,99 euros pour 20 Go de data chez B&You, sans limite de durée.

Attention tout de même, les opérateurs ayant parfois tendance à se rattraper au bout d'un certain temps, avec une hausse de quelques euros mise en place automatiquement, notifiée par courrier, email ou SMS. Vous avez la possibilité de vous y opposer, mais il ne faut pas oublier de le faire. Une pratique détestable, mais désormais courante.

Être infidèle à son opérateur peut rapporter gros