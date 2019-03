Après le rachat de Molotov, Altice met la pression sur Free pour la distribution de ses chaînes

Cela faisait longtemps qu'un groupe télévisuel ne s'était pas opposé à un fournisseur d'accès. Cette fois, c'est au tour des deux frères ennemis des télécoms de montrer leur désaccord.

Dans un communiqué, Altice France vient en effet d'annoncer que son contrat de distribution le liant à Iliad arrivait à son terme. Le 20 mars prochain, « les chaînes BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business et leurs services associés pourraient ne plus être disponibles sur les box Free ».

Sans doute un coup de pression dans la dernière ligne droite des négociations, les précédents en la matière ayant montré à quel point les acteurs arrivaient toujours à s'entendre, même si des blocages peuvent être mis en place un temps ici ou là.

Altice dit regretter « cette situation pour les téléspectateurs qui pourraient être impactés » appuyant ses arguments sur la position de « 1ère chaîne d’information de France » de BFM TV et ses 7 % d'audience, si l'on tient compte de « la chaîne de documentaires et les seules chaînes de la diversité et de l’économie ».

Fort des accords déjà signés par Free avec M6 ou TF1, Altice France entend bien toucher à son tour une part du gâteau. Le groupe précise que « les box de Bouygues Telecom, Orange et SFR avec lesquels des accords sont en cours » ne sont pas concernées par une éventuelle coupure. Pour le moment ?