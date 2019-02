Bouygues Telecom et Orange annoncent de bons résultats 2018 sur le fixe et le mobile

Bouygues Telecom et Orange ont publié leur bilan de l'année 2018. Hausse du chiffre d'affaires, des bénéfices et du nombre de clients sur le fixe sont au programme. Sur le mobile, Orange est par contre en légère baisse. En attendant de dévoiler les siens fin mars, Iliad trinque une nouvelle fois en bourse.

Comme l'expliquait récemment l'Arcep, l'année 2018 a été marquée par une hausse d'un million de cartes SIM en France et pas moins de 8,115 millions de demandes de portabilité, un record.

Il manquait encore les bilans des opérateurs pour entrer dans le détail. C'est désormais chose faite pour deux d'entre eux : Bouygues Telecom et Orange. Ceux de SFR et Free arriveront plus tard. Pas d'effet Freebox Delta pour le moment puisque les recrutements sur le fixe ont continué avec un niveau élevé chez les deux fournisseurs d'accès.

Ils misent également tous les deux sur la fibre, avec toujours une très large avance pour Orange. Sur le mobile par contre, la chanson est différente : Orange a plus de clients avec des forfaits, mais le nombre total d'abonnés est en baisse.