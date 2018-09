Après Bouygues Telecom, Orange ajoute une option payante à certains clients

Au cours de l'été, Bouygues Telecom et Orange ont « enrichi » les forfaits de certains clients d'une option payante, mais résiliable. Une pratique qui n'est pas nouvelle (loin de là), mais jugée « un peu limite » par l'UFC-Que Choisir.

Sous prétexte d'ajouter des options ou des services pour le bien de leurs clients, les opérateurs en profitent parfois pour augmenter discrètement (et surtout automatiquement) le prix de leurs abonnements. Il est généralement possible de refuser l'option – et donc l'augmentation – mais après sa mise en place.

La hausse imposée, mais résiliable n'est pas une nouveauté

Encore faut-il recevoir et bien lire le message envoyé par son opérateur, sans qu'un incident technique vienne jouer les trouble-fêtes. SFR a largement usé de cette technique en poussant parfois le bouchon plus loin avec des options obligatoires et payantes, avant de revoir sa position en début d'année.

On se souviendra par exemple de la TV à 1 euro par mois, de SFR Presse impossible à résilier avec d'obscures régularisations par la suite, de la chaîne Altice Studio, de la location de la box facturée en supplément entrainant au passage une hausse pour des clients Showroomprivé encore engagés et d'une multitude de petites hausses saupoudrées sur les factures pour ne citer que ces exemples.

Au cours des dernières années, les clients SFR et RED by SFR ont largement eu le loisir de goûter aux « surclassements », « évolutions » et autres « enrichissements » de leur forfait. Mais ce ne sont pas les seuls touchés : nous pouvons aussi citer le bouquet « by Canal Panorama » de Free avec 2,01 euros de plus pour les anciens et nouveaux clients Freebox Révolution.

D'autres ont depuis sauté le pas : Bouygues Telecom et Orange. Les deux opérateurs nous ont expliqué leur vision des faits, affirmant en chœur qu'il s'agit d'un « enrichissement » des offres pour le bien-être de leurs abonnés, reprenant ainsi la formulation de SFR. Ils n'évoquent par contre pas les revenus supplémentaires qu'ils récupèrent ainsi.