Un million de cartes SIM supplémentaires en 2018, des portabilités en hausse

La descente aux enfers des cartes prépayées est largement compensée par la hausse de plus de 2 millions de forfaits sur l'année 2018. Si le MtoM continue d'afficher une croissance annuelle à deux chiffres, la portabilité est par contre en demi-teinte : une hausse sur l'année, mais une baisse importante au dernier trimestre.

Il y a quelques jours, l'Arcep a mis en ligne son observatoire du marché des communications électroniques pour le quatrième trimestre 2018 . L'occasion de faire le bilan des trois derniers mois de l'année dernière, mais aussi d'avoir une vision globale du marché du mobile sur l'ensemble de 2018.

Coup de frein sur la croissance des forfaits

En France, 75,6 millions de cartes SIM étaient en service au 31 décembre 2018, soit 122 000 de plus au cours qu'au 31 septembre. « Il s’agit de la plus faible progression enregistrée lors d’un quatrième trimestre, et elle a été divisée par trois par rapport au quatrième trimestre 2017 », détaille le gendarme des télécoms.