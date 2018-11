Iliad annonce encore des résultats en baisse, l'Italie sauve les meubles, la Freebox v7 d'ici Noël

Les dernières rumeurs semblent à nouveau contredites : hier, Iliad a dévoilé de nouvelles pertes de clients sur le marché français, sans évoquer le lancement de sa ou ses nouvelles Freebox. Heureusement, l'Italie assure la croissance du chiffre d'affaires, permettant au groupe de sauver les apparences.

Certains attendaient l'annonce de la nouvelle Freebox pour mardi prochain, cela semble mal parti. Iliad ne pourra pas compter sur cette bonne nouvelle pour compenser de nouveaux résultats en baisse, la société n'ayant pas évoqué le sujet lors de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre 2018.

Le Directeur Général, Thomas Reynaud a de son côté indiqué à Reuters qu'elle serait « au pied du sapin », sans plus de commentaires. On peut y voir l'annonce d'un énième report, malgré les promesses récentes des dirigeants d'Iliad. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle du jour, malgré la volonté de positiver affichée par la maison mère de Free.