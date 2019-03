100 000 souscriptions à la Freebox Delta, « une grande majorité a été livrée »

L'agence nationale des fréquences vient de publier son bilan pour le mois de février. Pour rappel, il s'agit de chiffres fournis par les opérateurs.

Orange est largement en tête avec 2 201 mises en service toutes fréquences confondues, contre 817 pour Free, 764 pour SFR et enfin 603 pour Bouygues Telecom. L'ordre est exactement le même pour le nombre de sites mis en service : 300, 205, 91 et 86 respectivement.

L'ANFR annonce aussi avoir autorisé six nouvelles expérimentations 5G dans la bande des 3,5 GHz : deux pour Bouygues Telecom et quatre pour SFR, pour un total de 84. Bouygues Telecom est en tête avec 37 autorisations, suivi par Orange et SFR au coude à coude avec 24 et 23. Free n'a aucune autorisation de l'ANFR pour l'instant.