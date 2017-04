En confiance face aux Ryzen d'AMD, Intel annonce un trimestre record

Face à la concurrence des nouveaux processeurs Ryzen d'AMD, Intel ne tremble pas. L'absence apparente de réaction du fondeur s'explique simplement : il signe un premier trimestre record et ne voit pas d'impact net du retour en force de son concurrent... pour le moment.

Après Samsung Electronics, Orange et quelques autres, c'est désormais au tour d'Intel de montrer patte blanche devant ses investisseurs. Le géant de Santa Clara a dévoilé ses résultats pour le premier trimestre 2017. Cela ne surprendra personne, mais ils sont assez satisfaisants pour le fondeur, qui a tout simplement battu son record de chiffre d'affaires sur un premier trimestre.

Y'a de la marge

Il s'établit à 14,796 milliards de dollars, contre 13,702 milliards un an plus tôt, soit une croissance d'environ 8 %. Tous les indicateurs sont d'ailleurs au vert, avec une marge brute qui a progressé de 2,5 points en l'espace d'un an pour atteindre 61,8 %. Un score très élevé, son concurrent AMD gravitant plutôt sous les 30 %... quand tout va bien.

Fort logiquement, avec des revenus et des marges en hausse, le bénéfice net progresse lui aussi fortement. Sur le dernier trimestre il s'établit à 2,964 milliards de dollars, contre 2,046 milliards sur le premier quart de 2016, soit un bond d'environ 45 %. À titre de comparaison, cela correspond à environ 9 mois de chiffre d'affaires pour AMD. Le fossé entre les deux spécialistes des processeurs pour PC est donc énorme.

Des progrès partout, ou presque