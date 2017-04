LeBrief : Un nouveau pilote Ryzen chez AMD, Noctua passe au LGA 2066, Covenant a son prologue

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

AMD intègre son patch Ryzen à ses pilotes – La version 17.10 WHQL qui vient d'être diffusée par le constructeur n'apporte pas vraiment de nouveautés, mais la société nous a confirmé que son profil de gestion de l'énergie dédié à ses nouveaux processeurs était bien intégré. Celui-ci permet d'améliorer les performances tout en gardant une consommation raisonnable, comme nous l'avions précédemment évoqué.

Notez au passage que les Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.4.4 sont aussi disponibles, et permettent une amélioration des performances sous Warhammer 40,000 : Dawn of War III dans certains cas.

SFR Business étend cinq de ses datacenters en France - La branche Entreprise de SFR annonce l'ajout de 2 000 m² de surface supplémentaire à Bordeaux, Courbevoie, Lyon-Vénissieux, Strasbourg et Val-de-Reuil. Elle disposera ainsi de plus de 28 000 m² dans le pays. La société indique qu'elle propose aussi les services de sa maison mère, Altice, au Portugal et en Suisse.

Facebook protège (mieux) les créateurs – Le réseau social vient de dévoiler une mise à jour d'importance pour son outil de gestion des droits pour les vidéos lancé l'année dernière. Ainsi, lorsqu'un éditeur publie une vidéo, qu'elle est reprise puis monétisée par un tiers, il peut automatiser la prise de décision.

Les choix sont multiples : bloquer la vidéo, réclamer les revenus qu'elle a générés, la mettre sous surveillance pour une prise de décision ultérieure ou demander une décision manuelle. Ils peuvent être effectués selon certains critères comme l'emplacement géographique des utilisateurs, le type de contenu, la portion de contenu repris, le type d'utilisateur (page ou individuel) ou l'étendue de la publication (en public, à des proches, etc.).

Facebook se rapproche de YouTube et veut rassurer ceux qui publient du contenu « Premium » contre l'utilisation sauvage de leur contenus à des fins financières. Ils pourront néanmoins se demander pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt.

Covenant : le prologue – Avant-hier, c'était l'Alien Day. La Fox en a profité pour diffuser une vidéo d'un peu moins de trois minutes faisant office de lien entre le nouvel opus de la saga, qui débarque début mai, et le Prometheus de 2012. Elle est disponible en français.

L’Assistant de Google a maintenant son SDK – Il s’agit seulement pour l’instant d’une préversion, mais l’éditeur espère que les développeurs s’en serviront sur des prototypes matériels, comme un petit robot ou un objet connecté, qui serait alors pilotable à la voix. Le SDK contient une API gRPC, un client open source en Python qui gère l’authentification et l’accès, ainsi que la documentation et des exemples. L’entreprise ne donne aucune date pour la version finale.

TypeScript 2.3 fait un grand pas vers les serveurs – Le langage, devenu la voie royale pour Angular, gère désormais les générateurs et itérateurs Async, un ajout réclamé de longue date. Ils permettent, comme leur nom l’indique, d’émettre et attendre des résultats de manière asynchrone.

Parmi les autres nouveautés, signalons des générateurs et itérateurs « down-level », l’ajout d’un flag --strict pour régler certaines options de précision ou encore les rapports d’erreurs sur l’ensemble des fichiers .js. Cette nouvelle version se récupère via NuGet ou npm.

Google Classroom plus souple sur la création des classes – La firme ouvre un peu plus sa plateforme d’apprentissage conçue pour les écoles. Le mois dernier, elle permettait déjà de s’y connecter avec un simple compte Google, plutôt que G Suite for Education. Elle répercute ce changement pour la création des classes.

Cette ouverture permet au service d’être utilisé en théorie par n’importe qui, y compris un amateur qui souhaiterait travailler sur des cours dans une matière qu’il maîtrise. Ou pas.

Razer Lancehead, sans fil et « taillée pour l’e-sport » – La marque annonce cette nouvelle souris sans fil qui mise sur la stabilité de sa liaison avec le PC. Elle profite d’une technologie maison pour scanner toutes les millisecondes toute une bande de fréquences afin de détecter les interférences, et ainsi basculer rapidement vers un canal plus adéquat.

Au-delà de ça, elle dispose d’un capteur laser 16 000 DPI, d’une batterie lui offrant environ 24h d’autonomie lorsque son système d’éclairage RGB est utilisé et de neuf boutons programmables. Lancement prévu entre mai et juin au tarif de 140 dollars, tout de même. Une version filaire est déjà disponible aux États-Unis pour 80 dollars.

ProtonMail cherche des traducteurs – Le service d’emails chiffrés souhaite s'internationaliser et cherche de nouveaux volontaires pour effectuer des traductions. Pour s'inscrire, c’est par ici, tandis que les instructions à suivre pour les traductions se trouvent par là.

Chrome 59 supportera nativement les PNG transparents – Même si les GIF animés sont omniprésents, les APNG sont toujours là, avec quelques avantages techniques, comme des couleurs sur 24 bits et une transparence sur 8 bits. Via un développeur de Google, on apprend que le prochain Chrome (actuellement en canal Dev) les supportera nativement, donc sans avoir besoin d’extension. Un support qui a pris du temps chez l’éditeur, Firefox prenant en charge ce format depuis un bon moment.

Noctua perpétue sa tradition avec le socket LGA 2066 – Lors de chaque lancement d’un nouveau socket, le fabricant de ventirads propose gratuitement un adaptateur à ses clients qui en font la demande (et qui apportent une preuve d’achat). Dans le cas présent il s’agit de la plateforme X299 pour Skylake-X et Kaby Lake-X. Si certains ventirads sont d’ores et déjà compatibles (le socket LGA 2066 utilise le même système de fixation que le LGA 2011), ce n’est pas le cas des anciens modèles. Tous les détails du programme se trouvent par là.

Le KeyONE se fait attendre – Lors du MWC de Barcelone, TCL avait annoncé que son prochain smartphone BlackBerry serait disponible en avril, pour 599 euros. Il sera finalement en retard puisqu’il n’arrivera que le mois prochain aux Etats-Unis et au Canada. Les précommandes chez les opérateurs ouvriront le 18 mai et il faudra patienter deux semaines de plus pour un smartphone non simlocké. Rien n’est encore précisé pour la France.

Une nouvelle FlashStation chez Synology – Le fabricant vient d’annoncer la FS2017, qui vient logiquement se placer en-dessous de la FS3017 qui avait été présentée au Computex. Il y a toujours 24 emplacements de 2,5 pouces pour des SSD, mais la partie matérielle est moins puissante : Xeon D-1541 (8 cœurs) et 16 Go de DDR4 par défaut, contre deux Xeon E5-2620 v3 (2x 6 cœurs) et 64 Go de DDR4. Le fabricant annonce une disponibilité mondiale pour... 6 540 euros.

Prochain lancement d’Ariane 5 le 4 mai – Après plusieurs reports suite aux mouvements sociaux en Guyane, Arianespace annonce que sa mission VA236 est programmée pour le 4 mai (au lieu de fin mars). Le 18 mai, ce sera au tour de VS17, puis de VA237 le 1er juin avec Ariane 5 ECA cette fois-ci.

Petite mise à jour pour la Freebox – Free vient de déployer un firmware estampillé 3.4.1 pour le boîtier Server des Freebox Révolution et Mini 4K. Ne cherchez pas les nouveautés, il n’y en a pas. Par contre plusieurs bugs sont corrigés. Les notes de versions se trouvent par ici.

Essayez Prey pendant une heure… sur console – À quelques jours seulement du lancement de Prey (le 5 mai sur PC, PS4 et Xbox One), Bethesda propose d’essayer pendant une heure son prochain bébé. Il suffit pour cela de télécharger la démo que l’éditeur vient de mettre en ligne sur la boutique des deux consoles. Sur PC… rien n’est prévu. C’est moche.

Tekken 7 : un personnage retiré du jeu – Vous aimiez Roger Jr, le kangourou boxeur des précédents volets de Tekken ? Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Dans une entrevue accordée à VG 247, Katsuhiro Harada a expliqué que ce personnage ne sera pas disponible dans Tekken 7.

La raison ? La crainte que des mouvements de défense des animaux ne prennent le titre en grippe. « Il y avait une vidéo où un kangourou attaquait un chien et son maître le frappait au visage pour le défendre… c’est devenu un gros problème [...] il me semble que ces dernières années, il y a beaucoup plus d’activistes pour la cause animale, et même s’ils ne joueront peut-être pas à notre jeu, ils auraient entendu parler du kangourou qui se fait frapper et s’en seraient plaints » détaille Harada.

N’ayez aucune crainte pour l’ours Kuma, il fera bien partie de l’aventure, pour la simple et bonne raison que c'est un ours et que « c’est nettement plus fort qu’un homme ». Logique.