LeBrief : Qwant s'associe à NVIDIA, OVH propose des SSD Optane, Ubuntu 17.10 utilisera GNOME

OVH propose de l'Optane – L'hébergeur est un partenaire de longue date d'Intel et intègre souvent les nouvelles technologies du géant américain de manière assez réactive. Aujourd'hui, on apprend que c'est le cas des DC P4800X de 375 Go annoncés il y a peu.

Ceux-ci sont proposés au sein du programme de test RunAbove, dans une machine embarquant deux Xeon E5-2660v3 (Haswell, 20 coeurs @ 2,6 GHz), 256 Go de DDR4 ECC et 4x 4 To de stockage classique (HDD 7200 tpm). Comme Intel, OVH met surtout en avant une latence réduite, et annonce un tarif de 600 euros par mois... tout de même.

Tor 0.3.0.6 stabilise ses composants et abandonne RSA1024 – Cette nouvelle mouture est la première considérée comme “stable” de la série 0.3.x par l’équipe de développement. Elle corrige bon nombre de bugs. Elle abandonne également les clés RSA 1024 bits au profit d'Ed25519 pour l’authentification des connexions aux relais. Le client se veut également plus robuste contre les attaques qui pourraient survenir sur des réseaux de faible confiance.

Selfies et conseils de mode grâce à Alexa – Amazon vient de lancer un nouveau produit dans la gamme d’assistants : Echo Look. Il est animé par l’intelligence artificielle Alexa et dispose d’une caméra pour vous prendre en photo. Il peut ensuite vous donner son avis sur vos tenues vestimentaires et, bien évidemment, en proposer de nouvelles qui sont en vente sur... Amazon. Echo Look n’est disponible que sur invitation pour le moment, pour 199,99 dollars.

Qwant s'associe à NVIDIA et vend du service aux startups – Le moteur de recherche a décidé de joindre l'utile à l'agréable et annonce une nouvelle ligne de revenus potentiels en mettant à disposition de startups des serveurs DGX-1 de NVIDIA, pour un tarif de 9500 euros par mois.

Dans le même temps, la société annonce les utiliser pour ses besoins en machine/deep learning. Il est notamment question d'automatisation de la compréhension, de classification du contenu, de création de forêts d’arbres de décisions permettant de détecter du spam ou des contenus inappropriés pour sa recherche sûre.

HGST expédie ses HDD de 12 To – Alors que les premiers exemplaires sont accessibles à certains partenaires de la filiale de Western Digital depuis fin 2016, on apprend que ces disques durs de 12 To à l'hélium (quatrième génération) sont enfin envoyés aux distributeurs. La disponibilité ne devrait donc plus tarder, pour un prix qui n’est pas précisé.

Ubuntu 17.10 utilisera bien GNOME par défaut – Canonical n’attendra pas la future version 18.04 LTS pour faire sa grande bascule, comme on pouvait s'y attendre. C’est bien celle attendue pour le 13 octobre qui aura cette mission (les premières ISO étant disponibles).

Unity 7 pourra toujours être installé depuis les dépôts. Cependant, tout ce qui touche à Unity 8, Ubuntu Touch, Upstart (qui remplace systemd) ou encore Mir sera très probablement supprimé. Une session Wayland sera également présente. On ne sait pas encore par contre si LightDM sera gardé pour la gestion de l’authentification, ou si ce sera GDM.

L’Air Force a son propre programme bug bounty – Au printemps dernier, le Pentagone avait lancé un programme de chasse aux bugs, invitant hackers et chercheurs à s’attaquer à ses structures, dans un environnement soigneusement contrôlé. L’initiative avait été couronnée de succès et avait été étendue.

C’est désormais au tour de l’Air Force d’avoir droit à son propre programme, qui passe par la plateforme HackerOne. Pour la première fois, les participants peuvent venir de quelques autres pays : Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. En d’autres termes, les membres des Five Eyes.

La liste des Chromebooks accédant au Play Store s’allonge – Google augmente petit à petit le nombre de machines pouvant installer des applications Android. Six machines sont marquées comme stables désormais : Acer Chromebook R11, Chromebox/Chromebase Mini d’AOpen, Chromebook Flip C100PA d’ASUS, Pixel 2015 de Google, Chromebook Plus de Samsung. Rappelons que ces modèles peuvent installer et exécuter les applications mobiles sans couche d’interprétation, Chrome OS embarquant un sous-système Android. La compatibilité est donc totale.

700 millions d’utilisateurs d’Instagram – Instagram a fièrement annoncé hier avoir franchi la barre des 700 millions d’utilisateurs. C’est 100 millions de plus qu’il y a quatre mois, tandis que le cap des 500 millions avait été dépassée il y a bientôt un an. Le réseau social semble donc avoir nettement accéléré sa croissance et la quantité de nouvelles fonctions implémentées récemment (Stories, galeries personnelles, floutage…) n’y est certainement pas étrangère.

Call of Duty : WWII se montre enfin en images – Hier soir, Activision organisait une conférence afin de montrer les premières images du prochain Call of Duty. Il nous promet de nous plonger dans l’horreur de la Seconde Guerre mondiale, en suivant l’histoire « d’hommes ordinaires devenus soldats au sein de la 1ere division d’infanterie, alors qu’ils se battent pour protéger la liberté face à la tyrannie ». Le tout est résumé dans une courte bande-annonce.

Twitter envisage de diffuser des contenus vidéo en continu – Après s’être essayé à la diffusion ponctuelle de rencontres sportives en direct avec la NFL, ou même via des partenariats avec France Télévisions, Twitter aimerait passer à la vitesse supérieure. Dans un entretien avec Buzzfeed, Anthony Noto, le directeur financier du réseau social, a indiqué que la prochaine étape consistera à proposer des programmes vidéo en continu 24h/24, 7j/7.

Xiaomi aux États-Unis en 2019 – Dans un entretien à Cnet, Wang Xiang, responsable de l’internationalisation, affirme que le constructeur doit arriver sous deux ans aux États-Unis, dont il est absent jusqu’ici, à l’image de l’Europe. Il commercialise pour le moment ses smartphones, tablettes et objets connectés dans 30 pays, avec une focalisation sur les marchés émergents.