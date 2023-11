Le HCE veut que les réseaux sociaux rendent des comptes sur le sexisme de leurs algorithmes

Dans son rapport sur la place des femmes dans le numérique, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) pointe le « cercle vicieux » qui fait perdurer le sexisme dans les contenus partagés en ligne et l'industrie numérique. Le HCE formule 20 recommandations pour remédier à la situation.

Ce 7 novembre, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a remis à la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, son rapport sur la place des femmes dans le numérique.

Titré « la femme invisible dans le numérique », le document fait le constat d’un cercle vicieux. Celui-ci commence par une invisibilisation des femmes dans les représentations majoritaires, notamment celles véhiculées en ligne. Il se traduit, aussi, par l’hostilité ambiante, que les stéréotypes véhiculés par certains contenus partagés sur les réseaux sociaux renforcent.

Ces stéréotypes correspondent à ceux existant hors ligne. Ils freinent, voire empêchent les filles et les femmes de se projeter dans l’idée d’effectuer des métiers que la société française a tendance à considérer comme masculins. Or, en tête de ces emplois, on trouve ceux de l’industrie numérique, qui sont aussi, synonymes de meilleurs salaires que les emplois plus fréquemment envisagés comme « féminins » en France (parmi lesquels les métiers du soin).

Ces freins aboutissent à une sous-représentation des femmes dans l’industrie numérique. Résultat, l’industrie « crée des outils d’hommes, pour les hommes, et rebelote » résume la présidente du HCE Sylvie Pierre-Brossolette : des outils biaisés, parmi lesquels les algorithmes de tri des contenus auxquels nous sommes exposés en ligne, tendent à renforcer l’inégalité de représentation qu’il est déjà possible de constater dans les usages.

Ce problème est non seulement « une injustice, mais une absurdité », a encore déclaré Mme Pierre-Brossolette : « il n’y a aucune raison valable pour que les femmes loupent la transition numérique et les emplois qu’elle promet. » C’est aussi « un manque à gagner pour la France », a-t-elle terminé, rejoignant les arguments développés en début d’année lors des Assises nationales de la féminisation du numérique.

Pour renverser la tendance, le HCE formule une série de recommandations qui concernent tant les contenus que les contenants, les usages numériques que l’industrie et les produits qu’elle fabrique.

Compter pour faire compter