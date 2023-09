L’agence web Capsens condamnée pour harcèlement sexuel et agissements sexistes

L’agence web spécialisée dans les fintech Capsens a été condamnée par le Conseil des Prud’hommes de Paris pour harcèlement sexuel et agissement sexiste.

Sur LinkedIn, la société se présente comme lauréate « de Happy Index, de Choose my Company 2022 », une certification qui passe notamment via un questionnaire adressé aux salariés « sur les critères d’ambiance de travail, de diversité, d'attitude vis-à-vis des femmes, d'enjeux sociétaux et environnementaux ».

C’est aussi sur ce réseau que la plaignante témoigne d’une ambiance « hypersexualisée et humiliante », décrivant des situations sexistes récurrentes qui n’ont pas évolué malgré une alerte à la hiérarchie.