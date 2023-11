La violence en ligne est un danger démocratique, alerte la vice-Première ministre néerlandaise

Six ans après que Sigrid Kaag a atteint les sommets de la classe politique néerlandaise, la police surveille sa maison au quotidien. Des caméras surveillent les allées et venues, et son courrier est vérifié avant qu’elle ne puisse l’ouvrir, raconte the Guardian.

La vice-Première ministre des Pays-Bas a annoncé cet été qu’elle ne mènerait pas son parti (Democrats 66) aux prochaines élections.

En cause, explique-t-elle au média britannique : la violence des insultes et des menaces qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux, et qui risque de se traduire en actes.

Comme elle, l’ancienne Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a démissionné, pointant un environnement politique « beaucoup plus dur et beaucoup plus hostile » aux femmes que depuis le début de sa carrière, en 1986. Les deux pointent notamment la misogynie, le sexisme et les menaces de violence qui se déversent à leur encontre sur les réseaux sociaux.

En 2018, déjà, un rapport de l’Union parlementaire constatait que 85 % des 81 parlementaires européennes interrogées avaient subi une forme de violence psychologique et que 47 % avait déjà reçu des menaces de mort, de viol ou de violence.

« Ça a un impact sur la qualité de notre démocratie, et cela va empêcher des personnes de valeur », notamment des femmes ou des minorités, « d’entrer en politique », alerte Sigrid Kaag.

Elle regrette, aussi, qu’une « minorité bruyante, très vocale, intimide, menace et mette en danger les gens ». Ce faisant, cette minorité « prend le dessus sur la majorité silencieuse ».