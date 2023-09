Deepfakes pornographiques : quand l’intelligence artificielle sert à humilier

« Ah, je viens de tomber sur un truc horrible ! » Le 6 août, la youtubeuse Lena Situations publie l’un de ses habituels vlogs d’août (chaque année, elle publie une vidéo par jour pendant le mois d’été). À la huitième minute de sa vidéo, on la suit, en route pour aller rencontrer une copine, quand elle tombe sur un deepfake pornographique. À Marcus, l’ami qui l’accompagne, elle explique : « C'est des gens qui font des montages, ils mettent ta tête sur le corps d’une femme nue. (…) Et y a tellement de meufs sur internet qui vivent ça. C’est horrible. C’est dégueulasse. »

Si les prouesses d’un ChatGPT et des concurrents ont de quoi épater, si les progrès de l’intelligence artificielle tiennent largement en haleine, ces progrès technologiques apportent aussi leur lot d’usages négatifs. En matière de génération d’images, depuis 2018 au moins, des alertes se multiplient sur la question des deepfakes, aussi nommés hypertrucages, notamment à caractère pornographique.

L’arbre qui cache la forêt : les deepfakes de désinformation

Comme elle le dit elle-même, Lena Situations est loin d’être la seule visée par ce type d’agression. Vingt adolescentes espagnoles ont ainsi reçu, peu après la rentrée des classes, des deepfakes à caractère sexuel d'elles-mêmes.

Mais le phénomène n’a rien de neuf : dès 2018, un faux discours de Barack Obama avait atteint une telle viralité que le monde médiatique s’inquiétaient, déjà, des risques en matière de désinformation. Dans les années qui ont suivi, ce sont de fausses vidéos de Tom Cruise ou Kim Kardashian qui ont amusé les internautes.

Beaucoup plus politique, dans le cadre de la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie, une chaîne d’information ukrainienne s’est retrouvée contrainte à diffuser un faux message de capitulation du président Zelensky en mars 2022. Le 5 juin 2023, ç’a été au tour de plusieurs médias russes de perdre le contrôle et de diffuser, pendant 40 minutes, un faux messages d’évacuation du président Poutine, créé par deepfake.

En France, de la même manière, le visage et la voix d’Emmanuel Macron ont été détournés à de multiples reprises. Encore tout récemment, un mix du visage du youtubeur Squeezie avec celui du Président a largement circulé sur TikTok.

Si ces détournements créent d’évidentes problématiques de manipulation de l’information, ils ne constituent pas la majorité des deepfakes qui existent. En 2019, une étude de Deeptrace calculait par exemple que 96% de ces détournements avaient un caractère pornographique. Sur cette dernière catégorie, la totalité concernait des femmes : des inconnues, des célébrités, des femmes politiques, des streameuses, etc.

La cofondatrice de l’association Féministes contre le cyberharcèlement Ketsia Mutombo lie le phénomène à d’autres types de publications, comme celles d’images intimes de célébrités, après le hack de leurs clouds. Pour elle, il ne s'agit « pas d'une nouvelle violence en soi : c’est une pratique qui fait partie du slut-shaming, du fait de renvoyer très violemment une femme à sa sexualité. Car nous sommes dans une société qui, même si elle tient des discours progressistes, estime toujours honteux qu’une femme ait une sexualité ».

L’IA générative : vers l’« uberisation » des deepfakes ?

Or, en six ans, les technologies disponibles pour manipuler des images et du son ont fait des progrès et sont devenues beaucoup plus simple d’accès. En 2022, avec l’arrivée de Dall-E, Midjourney et de quantité d’autres modèles d’intelligence artificielle générative accessible au grand public, la facilité de production de faux contenus s’est démultipliée. Et, avec elle, les guides pour expliquer comment ça marche.

Effet parallèle : la création de contenus sexuels non consentis a aussi explosé, à un point « bien pire que ce qui a été couvert jusque-là », selon une enquête du média 404. L'article rapporte par exemple près de 65 000 téléchargements pour un outil uniquement dédié à créer des images de femmes aspergées de sperme. Autrice de Féminisme et réseaux sociaux, Elvire Duvelle-Charles considère justement que les deepfakes pornographiques s’inscrivent dans la continuité d’autres pratiques masturbatoires qui ont éclos à l’ère d’internet – ce que tendrait aussi à confirmer un témoignage comme celui de la streameuse Maghla.

Les outils destinés à aider à la création de contenu avec Stable Diffusion ou d’autres modèles sont légion. Tous, ou presque, disposent d’une catégorie classée #NSFW où les utilisateurs, comme ailleurs, partagent leurs productions et des conseils pour réaliser de meilleurs prompts.