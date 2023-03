La transparence sur les salaires, un facteur d’égalité dans la tech

Les hommes ont des salaires 15 % plus élevés que les femmes dans la tech française, 19 % plus élevés dans la tech européenne. Quant aux femmes, elles connaissent rarement leur valeur sur le marché de l’emploi, selon une étude de 50inTech et Figures. Une piste de solution ? De la transparence sur la politique salariale.

Autour de la journée des droits des femmes, qui a lieu chaque année le 8 mars, les communiqués et événements relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ne manquent pas. Parmi elles, le Gender Pay Gap Guide publié par 50inTech et Figures a retenu notre attention.

Figures est une plateforme d’analyse et de gestion salariale dédiée à l’accompagnement des entreprises dans leur politique de rémunération, 50inTech une plateforme œuvrant à l’embauche de plus de femmes dans le secteur numérique. Elle affirme compter plus de 27 000 membres et une centaine d’entreprises partenaires. Or, en plus de dresser un constat précisément chiffré sur les écarts de salaire dans le monde des start-ups (.pdf), les deux entreprises cherchent à dessiner des pistes de solutions.

Car dans l’industrie technologique européenne, l’écart des salaires est de 19 % entre les femmes et les hommes. Avec « seulement » 15 % d’écart, la France fait figure de bonne élève comparée à l’Allemagne (22 %) et au Royaume-Uni (26 %). Ajusté (c’est-à-dire en ne comparant que des femmes et des hommes occupant des postes strictement comparables), l’écart tombe à 1,6 % au niveau européen.

Différence de postes et sentiment de sous-rémunération