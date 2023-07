La Commission sénatoriale menace TikTok de suspension

« La tactique Tiktok : opacité, addiction et ombres chinoises », tel est le titre du rapport rendu le 6 juillet par la Commission d’enquête sénatoriale après quatre mois de travail. Celle-ci demande des réponses de la société tant sur sa structure capitalistique que sur l’usage qu’elle fait des données utilisateurs et sur le fonctionnement de ses technologies, sous peine de sanctions.

Au tour de la France de s’en prendre TikTok. Après quatre mois travail, la commission d’enquête sénatoriale a rendu un rapport très sévère sur l’application sociale plébiscitée par plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde et 14,9 millions en France (22,4 millions de visiteurs uniques chaque mois).

En cause : une entreprise qui joue beaucoup trop de l’oxymore, selon le rapporteur de la Commission Claude Malhuret (Les Indépendants - Républiques et Territoire). Au cours de leur travail, les enquêteurs ont été « frappés par l'écart entre le fait que TikTok utilise la "transparence" comme un leitmotiv dans sa communication et la réalité d’une opacité manifestement voulue », explique-t-il.

Sur la variété de questions posées, par oral comme par écrit, sur la nature des données transmises en Chine, le fonctionnement de l’algorithme ou encore le fonctionnement exact de l’entreprise, impossible pour la Commission d’obtenir des réponses claires. « On a eu 85 % de non-réponses, et sur les 15 % restant, c’était des réponses floues, illustre André Gattolin (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants). On avait l’impression qu’ils se foutaient de nous. »

La séparation entre TikTok et sa version chinoise Douyin, un jeu de communication