TikTok tricard sur les smartphones de la Commission européenne, le Canada ouvre une enquête

TikTok (propriété de la société chinoise ByteDance) doit disparaitre des smartphones et tablettes du personnel de la Commission européenne avant le 15 mars. En cause, des risques liés à la cybersécurité. Le Conseil va suivre, tandis que le Parlement surveille de près la situation. Des mesures du genre ont déjà été prises outre-Atlantique.

Dans un communiqué, la Commission indique sans détours « suspendre l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils professionnels de son personnel et sur les appareils privés de celui-ci qui sont enregistrés comme appareils mobiles auprès de l'institution ».

Elle veut ainsi se prémunir contre les « cybermenaces et les agissements qui pourraient être ensuite exploités à des fins de cyberattaques ciblant l'institution ». Elle en rajoute une couche : « Il est donc de notre devoir de réagir le plus tôt possible aux cyberalertes potentielles ».

Dans la foulée, le porte-parole du Conseil européen précise à l’AFP que des mesures similaires vont être mises en place. De son côté, le Parlement européen a rappelé qu’il « surveillait et évaluait toutes les possibles violations de données liées à l'application », mais qu’il allait d’abord examiner l’avis de la Commission européenne avant de prendre d’éventuelles mesures ou de mettre en place des recommandations.

« Nous ne sommes nullement contraints de donner les raisons »

La Commission européenne ne donne pas plus de détails dans son communiqué… et il ne faut pas compter sur Thierry Breton, commissaire responsable du marché intérieur, pour avoir des précisions, comme le rapporte l’AFP : « Nous ne sommes nullement contraints de donner les raisons pour lesquelles nous prenons [de telles] décisions ».

« C'est une décision clairement fondée sur l'évaluation de la situation », ajoute-t-il simplement. Il n’est pas plus loquace sur les attentes de la Commission pour que l’application puisse être de retour. Seule certitude : « L'évolution de la sécurité d'autres plateformes de médias sociaux fera également l'objet d'un suivi constant ».

Une suspension « malavisée » pour TikTok