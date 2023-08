MX Linux 23 : une distribution sobre, discrète et efficace

La première version de MX Linux remonte à 2014. Son origine vient d’une fusion entre deux distributions Linux : antiX et MEPIS. La première était connue pour être particulièrement adaptée aux anciennes machines, la seconde pour être également économe en ressources, bien qu’utilisant KDE comme environnement par défaut. Toutes deux sont basées sur les révisions stables de Debian. Plus précisément, MX Linux reprend une partie de la base d’antiX et concentre les participations de la communauté MEPIS.

MX Linux est ainsi une distribution basée sur Debian elle aussi. La récente publication de Debian 12 a permis à ses dérivées une vaste mise à jour, notamment grâce à un noyau Linux 6.1 bien plus à l’aise avec le matériel récent que le précédent.

Mais au-delà d’un simple historique, comment se distingue MX Linux des autres distributions ? Elle n’a justement rien de notable… et c’est sa force. MX Linux a été pensé comme un système neutre, libre, sur une base éprouvée et doté d’un environnement par défaut connu par sa légèreté, Xfce (Plasma et Fluxbox sont également proposés). La distribution ne cherche pas à se démarquer et se présente comme prête à l’emploi et sans surprise.

Sa nouvelle version, Libretto, est sortie le 31 juillet. L'occasion d'aller y faire un tour.

Installation et premier contact

Installer MX Linux n’a rien de difficile. On pourrait s’attendre à un processus très proche de celui de Debian, mais il n’en est rien. La distribution a son propre installateur, qui effraiera beaucoup moins les nouveaux venus.