Linux : OpenSUSE Leap, aussi conservatrice que stable et efficace

openSUSE existe depuis bien longtemps et son caméléon vert est largement connu. La société allemande a été créée en septembre 92, et si elle commercialisait surtout des manuels au début, elle a vite distribué des systèmes comme Slackware. Elle s’est fait une place dans les mondes Unix puis Linux, offrant ses services pour l’accompagnement des installations, l’entretien, etc.

C'est l'histoire d'un caméléon allemand...

Pour prendre la mesure des transformations intervenues depuis, imaginez que SUSE 1.0 était essentiellement une version traduite en allemand de Slackware. Si l’on en croit l’un des employés de l'époque, Bodo Bauer, la décision d’avoir sa propre distribution venait du fait que les développeurs de SUSE étaient fatigués de toujours corriger les mêmes bugs signalés aux développeurs de Slackware (surtout Patrick Volkerding), mais non pris en charge.

SUSE va alors s’appuyer sur une distribution aujourd’hui disparue, Jurix. Son auteur, Florian La Roche, est embauché par en janvier 1995 et commence à travailler sur un outil d’installation et d’administration du système qui deviendra célèbre : YaST, pour « Yet another Setup Tool ». Pour marquer la différence, la deuxième version de SUSE est estampillée 4.2 et non 1.1, en référence au chiffre 42. Même la première version de YaST est numérotée 0.42.

Avance rapide jusqu’aux années 2000, où plusieurs gros évènements interviennent. D’abord le rachat par Novell en 2003 pour 200 millions de dollars. En 2004 sort YaST 2 sous licence GPL, achevant la transformation de SUSE Linux en système totalement libre. Novell annonce en 2005 qu’une distribution communautaire sera proposée, sur le modèle de Fedora chez Red Hat : openSUSE. La première version, numérotée 10.0, fut proposée la même année.

openSUSE : deux déclinaisons (aucune à base de gentiane)

Aujourd’hui, openSUSE est donc le laboratoire de SUSE Linux Enterprise (SLE), exactement comme Fedora l’est pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Il faut toutefois distinguer deux versions : Leap et Tumbleweed. La première, signifiant « Saut », est basée sur les composants de SLE et avance donc par bonds. Tumbleweed (les buissons roulants dans certains déserts) est au contraire une rolling release et reçoit constamment des nouveautés.

Nous avons ici décidé de nous focaliser sur la première après deux distributions en rolling release, Manjaro et Solus. Avec Leap, nous revenons vers un modèle plus classique de versions successives. Le changement est d’autant plus sensible que l’on passe d’ailleurs de systèmes utilisant des composants récents à Leap, connu pour son conservatisme au moins aussi grand que celui de Debian, avec un seul objectif : la stabilité avant tout.

Pour ceux qui connaissent le monde Linux depuis longtemps, elle se présente réellement comme une distribution « à l’ancienne », avec une grosse image ISO laissant le choix d’utiliser n’importe quel environnement de bureau. Le système a longtemps privilégié KDE, mais est devenue neutre, la sélection de l’environnement ne devant répondre qu’aux goûts de l’utilisateur. Nous sommes tout de même resté sur KDE, pour changer de GNOME.

Installation et prise en main