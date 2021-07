Notre article sur Manjaro a initié une série sur les distributions Linux ayant moins pignon sur rue qu’Ubuntu, Fedora ou encore Debian. Elles sont moins connues du grand public, mais fédèrent une communauté de fidèles.

Les améliorations y sont continues et on retrouve régulièrement des briques communes. Le temps où plusieurs systèmes n’avaient que leur noyau en commun est en effet très loin. Et à ce petit jeu, Solus s’est fait remarquer en fournissant notamment une interface léchée, réutilisée par ailleurs.

Une attention aux détails graphiques qui rappelle le soin apporté par les développeurs de Linux Mint. Comme nous le verrons cependant, tout n’est pas rose pour autant, notamment quand l’on tient à utiliser le système en français.

Notre dossier sur les distributions Linux « secondaires » :

Linux : Manjaro, la reine des distributions rolling release grand public

Linux : Solus et Budgie, la facilité d'utilisation avant tout

Présentation générale

Notre choix de Solus s’explique : comme Manjaro, Solus est une distribution grand public en rolling release. La dernière version proposée par Solus est la 4.3 – apparue le 11 juillet – mais elle ne correspond qu’à un instantané du développement et de la distribution. Une fois que le système est installé, il est continuellement mis à jour, en l’occurrence tous les vendredis.