Linux : Manjaro, la reine des distributions rolling release grand public

Le monde des distributions Linux est foisonnant. Il existe, au bas mot, des dizaines de systèmes, tous proposant une philosophie particulière. Ubuntu est connue par exemple pour sa facilité extrême d’installation et de prise en main, Fedora pour être le laboratoire de Red Hat et son inclusion des dernières technologies, Debian pour sa cohérence et sa stabilité, etc. Avec le temps, d’autres distributions se sont fait un nom.

On pense notamment à Linux Mint, basée sur Ubuntu et fournissant un environnement de bureau qui a fait son renom : Cinnamon. Autre système très apprécié – et que nous présenterons bientôt – Solus s’est notamment fait connaître par un environnement développé pour lui et depuis repris dans d’autres distributions : Budgie.

Commençons donc par Manjaro, basée sur Arch Linux et ayant déjà son public depuis un bon moment.

Présentation générale