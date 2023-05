Voyager Linux 23.04 : un Ubuntu sans snap, compatible Flatpak et largement personnalisé

Nous partons à la découverte de Voyager Linux, basée sur Ubuntu, mais qui se différencie de la distribution de Canonical par un rejet de Snap, la prise en charge native de Flatpak et l’inclusion de bon nombre d’extensions, permettant de présenter un visage spécifique et accueillant.

Pour bon nombre de personnes, Ubuntu est une bonne distribution à tout faire. Facile à installer et à utiliser, elle prend souvent en charge le matériel récent et ne réserve que peu de surprises. D’autres préfèrent regarder ailleurs, notamment à cause de la politique de Canonical sur Snap.

Ce gestionnaire de paquets, que nous avions analysé, se caractérise par des conteneurs logiciels, semblable à ce que propose Flatpak. Mais, au grand dam d’une partie des utilisateurs, l’entreprise force Snap pour un nombre croissant d’applications, dont Firefox. En dépit des avantages portés par la conteneurisation, deux reproches reviennent fréquemment : le temps de lancement à froid, particulièrement long, ainsi que l’espace disque consommé, conséquent.

Voyager Linux, tout en se basant sur Ubuntu, part dans une direction différente. Fournie avec GNOME 44 et Xfce 4.18, elle opère un genre de fusion entre les deux environnements, n‘intègre aucun paquet snap, fournit Flatpak en standard et propose un environnement suffisamment personnalisé pour se différencier des autres.

Premier contact avec Voyager Linux