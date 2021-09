Linux : Zorin OS et son sens aigu de l’accueil grand public

Si vous n’avez jamais entendu parler de Zorin OS, sachez que cette distribution Linux n’a rien de récent. Sa première mouture date de 2009. Basée depuis toujours sur Ubuntu, elle s’est très vite attachée au soin de l’interface, pour être le plus agréable possible à utiliser. En ce sens, elle rejoint des systèmes tels que Linux Mint et elementary OS.

Notre dossier sur les distributions Linux « secondaires » :

Une évolution stable et continue

La distribution utilise toujours les versions LTS d'Ubuntu, maintenues cinq ans, comme socle. On est donc sur un cycle de deux ans. Jusqu’à récemment, la version 15 et ses mises à jour étaient basées sur Ubuntu 18.04. Avec la nouvelle version 16, on passe donc à Ubuntu 20.04. La 22.04 sera utilisée dans la version 17, et ainsi de suite.

Les lignes directrices ont été claires dès le départ : proposer un système le plus simple possible à prendre en main. Il y avait initialement une seule version, mais Zorin 2 a proposé cinq variantes : Core, Gaming, Multimedia, Educational et Ultimate. Gaming et Multimedia ont disparu, leurs applications ayant été intégrées à Ultimate, devenue Pro. Elle constitue d'ailleurs l'une des spécificités de Zorin comme nous le verrons plus loin.