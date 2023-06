L’Autorité de la Concurrence enfonce le cloud

Il y a un an et demi, l’Autorité de la concurrence s’auto-saisissait pour examiner de près les acteurs du cloud et « procéder à une analyse globale du fonctionnement de la concurrence dans ce secteur ». Il était notamment question de dresser la liste « des acteurs sur les différents segments de la chaîne de valeur, ainsi que leurs relations contractuelles, dans un contexte où de multiples alliances et partenariats sont conclus pour la fourniture de services cloud ». Une procédure chaudement accueillie par plusieurs acteurs du secteur que nous avions contactés.

« Le secteur est dominé par trois grands acteurs »

Hier, elle a rendu son avis, dans un document de près de 200 pages, accompagné d’un résumé de 18 pages. Elle commence par établir un état des lieux qui ne surprendra personne : « le secteur est dominé par trois grands acteurs, nommés "hyperscalers", que sont Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Ils représentent, en 2021, 80 % de la croissance des dépenses en infrastructures et applications de services cloud public en France […] Ces hyperscalers sont par leur force de frappe financière, et leurs écosystèmes de services numériques en mesure de pouvoir entraver le développement de la concurrence ».

L'Autorité considère en effet que « la probabilité qu’un nouvel acteur puisse être en mesure de gagner rapidement des parts de marché apparait limitée en-dehors d’acteurs d’ores et déjà puissants sur d’autres marchés ».

Elle commence par proposer une grille d’analyse des marchés du cloud. Une première piste à suivre est la « charge de travail », c'est-à-dire l’ensemble des ressources informatiques. Une segmentation basée sur la certification SecNumCloud pourrait aussi être envisagée, mais diviser le marché « en fonction des secteurs d’activité ne semble pas, pour l’instant, pertinent ».

Trois marchés connexes à surveiller sont aussi évoqués : les services de colocation dans des datacenters, les logiciels sur site ainsi que « l’intermédiation du conseil et de l’intégration de solutions cloud ». Elle appelle aussi à veiller sur les effets sur des évolutions en cours, notamment la généralisation des grands modèles de langage, le développement de l’edge computing ou encore celui du jeu en ligne, de même que l’augmentation de l’empreinte environnementale et les enjeux de cybersécurité que chacun de ces éléments induit.

La difficile négociation des contrats et la complexité des offres