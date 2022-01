Cloud : l’Autorité de la concurrence s’auto-saisit… sous vos applaudissements

Benoit Cœuré est le nouveau président de l’Autorité de la concurrence depuis une semaine à peine. Il a été au préalable auditionné par l’Assemblée nationale et le Sénat mi-janvier. C’était l’occasion pour lui d’affirmer que le secteur du numérique serait l’une de ses priorités.

Il affichait alors son intention de se concentrer sur « l’émergence de nouvelles infrastructures essentielles comme le cloud », non sans ajouter qu’il « serait important et justifié que l’Autorité engage rapidement un travail de fond sur les conséquences du cloud dans tous les secteurs ».

Comme lui permet l’article L. 462-4 du Code de commerce, l’Autorité vient de se saisir d’office afin d’évaluer la situation concurrentielle dans le cloud… Un vaste sujet, puisque le périmètre frappe « l’ensemble des services mutualisés, accessibles via internet [stockage, messagerie, streaming, etc., ndlr], à la demande, payés à l’usage et, par extension, certaines des infrastructures sous-jacentes » comme les datacenters.

L’AdlC va procéder à une « analyse globale »