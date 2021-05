Cloud de confiance : derrière le vernis souverain, le pied dans la porte des Américains

Le gouvernement vient de présenter sa stratégie en matière de « Cloud », devant favoriser son développement en France. Deux ministres étaient dépêchés, en plus du secrétaire d'État au numérique Cédric O. Mais malgré la bonne volonté affichée, certaines décisions et déclarations passent mal.

La semaine dernière, Bruno Le Maire (ministre de l’Économie), Amélie de Montchalin (ministre de la Transformation) et Cédric O (secrétaire d'État chargé de la Transition numérique) tenaient une conférence pour présenter la nouvelle stratégie nationale pour le cloud. Avec un premier objectif, ne pas réitérer les ratés du Cloud souverain.

Promis, cette fois sera la bonne

Cette expérience datant de 2012 a eu des répercussions pendant de longues années sur l'écosystème, avec comme point final la fermeture de Cloudwatt par Orange en février 2020. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'une terminologie différente soit utilisée. On parle donc plutôt de « Cloud de confiance », impliquant l'ANSSI.

Le sujet s’inscrit dans le cadre d’une série d’annonces sur l’informatique quantique et la cybersécurité alors que les données des français, sociétés et institutions doivent être protégées. Or, les principaux acteurs du secteur sont aux États-Unis (Amazon, Google, Microsoft, etc.) et sont soumis aux lois extraterritoriales américaines, comme le Cloud Act. Le cas du Health Data Hub (HDH) a bien montré les problèmes que cela pouvait poser.

Le gouvernement a donc planché sur des solutions et présenté ses conclusions devant favoriser « la transformation de nos entreprises et de nos administrations, la souveraineté numérique et la compétitivité économique », avec un label « de confiance » à la clé pour les acteurs sachant montrer patte blanche.

Mais derrière cette volonté de placer le cloud « au centre » et de développer une politique industrielle, on note une présence appuyée des grands acteurs américains, qui se sont préparés une place de choix dans ce dispositif.

De bonnes intentions au départ